Gil Vicente
Há 10 min
OFICIAL: Gil Vicente reforça meio-campo com o dinamarquês Andreas Lausen
Médio de 23 anos chega do Esbjerg e assina até 2030
GP
Médio de 23 anos chega do Esbjerg e assina até 2030
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O Gil Vicente anunciou a contratação de Andreas Lausen, médio de 23 anos que assinou um contrato válido até junho de 2030.
Natural de Sonderborg, Lausen prepara-se para a primeira experiência fora da Dinamarca e entra para a história do clube de Barcelos como o primeiro futebolista dinamarquês a integrar a equipa principal dos galos.
Formado no Sonderborg, o médio prosseguiu a evolução no Esbjerg, onde chegou à equipa principal. Pelo meio, cumpriu duas temporadas ao serviço do Fredericia, antes de regressar ao Esbjerg.
Nas últimas duas épocas ao serviço do emblema dinamarquês, apontou 12 golos e 10 assistências em 70 jogos.
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