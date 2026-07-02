O Gil Vicente anunciou a contratação de Andreas Lausen, médio de 23 anos que assinou um contrato válido até junho de 2030.

Natural de Sonderborg, Lausen prepara-se para a primeira experiência fora da Dinamarca e entra para a história do clube de Barcelos como o primeiro futebolista dinamarquês a integrar a equipa principal dos galos.

Formado no Sonderborg, o médio prosseguiu a evolução no Esbjerg, onde chegou à equipa principal. Pelo meio, cumpriu duas temporadas ao serviço do Fredericia, antes de regressar ao Esbjerg.

Nas últimas duas épocas ao serviço do emblema dinamarquês, apontou 12 golos e 10 assistências em 70 jogos.