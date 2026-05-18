O defesa Zé Carlos anunciou a saída do Gil Vicente, clube onde esteve nas últimas cinco temporadas, através de uma mensagem emotiva publicada nas redes sociais.

O capitão dos gilistas fez um balanço marcado pela gratidão e pelo orgulho.

«Foram anos de entrega, luta e, acima de tudo, muito orgulho em representar o Gil Vicente», escreveu, sublinhando ter tentado ser «uma extensão em campo do povo de Barcelos».

O jogador admitiu que nem tudo foi fácil, mas destacou os «momentos difíceis, conquistas históricas e vitórias celebradas com alma».

Na despedida, Zé Carlos deixou ainda agradecimentos a colegas, treinadores, staff, direção e adeptos, afirmando sair «de coração cheio» e com «amizades para a vida».

O defesa encerra assim um ciclo de cinco épocas em Barcelos. Na última temporada, o jogador de 27 anos realizou 33 jogos, sem apontar qualquer golo nem assistência.

Leia aqui a mensagem na íntegra de Zé Carlos:

«Hoje digo adeus ao clube que chamei de casa nos últimos 5 anos. Foram anos de entrega, luta e, acima de tudo, muito orgulho em representar o Gil Vicente. Nem sempre foi fácil, nem tudo foi bom, mas tentei sempre, ao longo destes anos, ser uma extensão no campo daquilo que é o povo de Barcelos e os Gilistas, em particular. Fi-lo com toda a minha dedicação e amor. Houve momentos difíceis, conquistas históricas, vitórias celebradas com alma e derrotas que me fizeram crescer. Quero agradecer do fundo do meu coração a todos aqueles que fizeram parte desta caminhada: colegas, treinadores, staff, direção e acima de tudo a todos os Gilistas por todo o vosso carinho. Saio de coração cheio. Levo comigo memórias que jamais esquecerei, amizades para a vida toda e um orgulho enorme por ter defendido este símbolo e envergado esta braçadeira. Chega agora o momento de seguir um novo caminho, mas uma parte de mim ficará para sempre aqui. Obrigado por tudo, Gil Vicente. Até sempre

O vosso capitão,

Zé Carlos»