O extremo Mizuki Arai deixou o Gil Vicente e regressou ao Japão, tendo assinado em definitivo pelo Yokohama FC, recém-promovido ao escalão principal do futebol nipónico.

O jogador de 25 anos tinha chegado a Barcelos no verão, emprestado pelo Tokyo Verdy, à semelhança do que acontecera com Kanya Fujimoto, em 2020. Ao contrário do compatriota, Mizuki nunca agarrou a titularidade e deixa o Gil Vicente após 14 jogos e um golo.