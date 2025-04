O Gil Vicente queria meter a segunda vitória consecutiva e sacudir o espetro da descida de divisão, mas o Moreirense obrigou os galos a fazer nova paragem. Frimpong marcou o único golo do encontro e garantiu, praticamente, a manutenção na I Liga à equipa de Moreira de Cónegos.

Foi um jogo muito equilibrado e com poucas oportunidades de golo. Os gilistas só reagiram depois de sofrer golo, mas tiveram muitas dificuldades em ultrapassar a boa organização defensiva da formação dos cónegos e ainda esbarraram numa excelente exibição de Kewin.

Primeira parte sem emoção

Os dois técnicos mostraram estar em sintonia na hora de fazer alterações na equipa. César Peixoto fez apenas uma alteração, forçada, colmatando a ausência de Tidjany Touré, devido a expulsão no Bessa, com a entrada de Jordi Mboula. Do outro lado, Cristiano Bacci afinou pelo mesmo diapasão, trocando o castigado (série de amarelos) Sidnei Tavares por Rúben Ismael rende.

O rigor tático superou a necessidade de vencer durante os primeiros 45 minutos e o jogo desenrolou-se muito longe das balizas. Havia muita troca de bola no setor defensivo, mas as duas equipas não conseguiam encontrar espaços para chegar à frente.

Os cónegos foram os primeiros a conseguir. Schettine disparou de fora da área para defesa de Andrew. Do outro lado, Bermejo tentou fazer o mesmo e o destino foi o mesmo, as mãos do guarda-redes cónego. Rúben Fernandes também tentou de longe, porém falhou o alvo.

Frimpong decidiu

O jogo foi desbloqueado numa bola parada, após o reatamento. Depois de ganhar um livre do lado direito do ataque, Alan cruzou para o segundo poste onde apareceu Frimpong a cabecear para golo. Buatu ainda tentou evitar, mas o esférico acabou no fundo das redes. Animavam-se as hostes cónegas que, pouco depois, quase voltavam a festejar. Após confusão na área, Schettine rematou e, em cima da linha, Buati evitou o golo.

César Peixoto não gostava do que via e fez três alterações de uma assentada e, pouco depois, dois dos recém-entrados ficaram perto do golo. Cruzamento da direita de Félix e Aguirre a cabecear para a defesa do jogo de Kewin. Até ao final, o Moreirense encolheu-se, Bacci reforçou o setor defensivo para agarrar os três pontos, e conseguiu. O Gil Vicente tentou muito, contudo poucas vezes bem e acabou com Rúben Fernandes a ponta-de-lança. Na derradeira ocasião, Félix cruzou atrasado para a entrada da área onde apareceu Zé Carlos a rematar para fantástica defesa de Kewin.

O emblema de Moreira de Cónegos chegou aos 35 pontos, enquanto os de Barcelos continuam apenas com 26.

FIGURA: Kewin (Moreirense)

Excelente exibição do guardião cónego que valeu pontos ao Moreirense. O Gil Vicente não conseguiu construir muitas ocasiões de golo, mas, nas poucas que dispôs, Kewin mostrou qualidade e muita segurança. Fez duas fantásticas defesas: primeiro, Félix cruzou da direita e Aguirre cabeceou para um fantástico voo do guardião cónego; já nos descontos, nova defesa espetacular a evitar o golo de Zé Carlos.

MOMENTO DO JOGO: Golo de Frimpong

Marcou o golo que valeu os três pontos ao Moreirense. O defesa esquerdo apareceu ao segundo poste, após livre de Alan, a aproveitar a hesitação de Andrew e a cabecear para o fundo das redes. A defender, secou quase sempre o extremo que apanhou pela frente. Boa exibição.

POSITIVO: 19 anos de apoio ao Gil Vicente

A Nação Barcelense completou, neste encontro, 19 anos a apoiar o Gil Vicente. A claque gilista assinalou a data com uma enorme tarja e com apoio positivo à equipa do primeiro ao último minuto.