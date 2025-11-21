O Gil Vicente venceu na visita ao centro de treinos do Moreirense, na manhã desta sexta-feira, por 1-0, com o golo a ser apontado pelo extremo Tidjany na segunda parte. O particular contou com duas partes de 60 minutos.

Em agosto, o Gil Vicente venceu o Moreirense por 2-0.

Ambos emblemas já foram eliminados da Taça de Portugal, pelo que retomam a competição a 29 de novembro. Enquanto o Moreirense recebe o Famalicão (15h30), o Gil Vicente recebe o Tondela. Os cónegos são sextos no campeonato, com 18 pontos, a cinco dos gilistas.