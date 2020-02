Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 5-1 frente ao Moreirense:

«O Moreirense foi melhor em todos os momentos do jogo. Sabíamos que não podíamos sofrer primeiro porque seria um tónico positivo. Depois o jogo resumiu-se a uma série de erros nossos e um aproveitamento muito bom do Moreirense. Nada a dizer aos números.

Foi um jogo extremamente negativo, onde refletimos todas as nossas dificuldades. A equipa hoje cometeu muitos erros defensivos e foi penalizada de uma forma que pode deixar marcas. É um resultado muito penalizador, que não reflete a diferença entre as duas equipas. Temos de reagir já no próximo, independentemente do valor do adversário.

Defensivamente, o Gil Vicente é uma equipa bem estruturada. Este foi um jogo contranatura, mas serve de alerta de que vamos ter campeonato até ao fim. A ideia de que temos não sei quantos pontos acima de não sei quem, é ilusória e que não vale nada. Temos de perceber que precisamos um determinado número de pontos e é nisso que temos de nos concentrar. Não me surpreende que a segunda volta seja extremamente disputada. Estamos numa posição confortável, mas tenho avisado os jogadores

Não éramos a melhor defesa do campeonato nem somos a pior. Não vamos dramatizar. A diferença foi tão grande que não temos de nos justificar. Fizemos uma péssima exibição. Dos cinco golos, em condições normais, só teria entrado um. Foi só e apenas um dia menos bom. Defendemos muito mal. Era um jogo que podia ser determinante para o nosso futuro.»