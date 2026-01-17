César Peixoto considerou, na sala de imprensa, que o triunfo do Gil Vicente foi merecido, apesar de reconhecer que, aqui e ali, houve equilíbrio e de ter sofrido na parte final do desafio. O treinador diz que o guarda-redesw Lucão vai acrescentar qualidade à equipa.

Vitória merecida?

O futebol não tinha sido muito justo connosco, mas temos uma ideia de jogo bem vincada. Para nós esta foi uma vitória muito merecida. Foi um jogo difícil. Na primeira parte fomos superiores, com muita bola dentro de área e faltou-nos ser mais expeditos. Mesmo assim, o Nacional saiu em transição e criou ocasiões. Ao intervalo corrigimos algumas coisas, não entrámos como queríamos, mas foi mais equilibrado. Fizemos o 2-1 e demos justiça no marcador e depois, na fase final, sofremos um bocadinho porque o Nacional é uma equipa fisicamente forte. A equipa soube sofrer e acho que a vitória nos assenta bem, num jogo aqui e ali equilibrado, mas acho que a vitória se ajusta.

Dois lances estudados deram golo. São importantes para a equipa?

Trabalhamos todos os momentos do jogo e felizmente temos feito alguns golos assim. È trabalho de casa e todos os momentos contam. Hoje foram três golos de bola parada, o Nacional também marcou, num lance que é mão, não entendo como o VAR não chama o árbitro.

O que acrescenta o Lucão à equipa?

Não vem ninguém para cá que nós não conhecemos. Enquadra-se neste projeto e é um jogador com muita qualidade. Chegou há três dias, vai ter de entrar na orgânica da equipa, mas é um guarda-redes para o futuro. Estávamos muito satisfeitos com o plantel construído no início da época e se não saísse ninguém não precisávamos de ninguém.