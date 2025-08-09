Com pragmatismo e eficácia, o Gil Vicente entrou a ganhar na Liga, à custa de um Nacional que raramente se encontrou como equipa, apesar de jogar na Choupana. A primeira jornada serviu para mostrar que os minhotos estão mais fortes, enquanto o contrário pode ser escrito sobre os madeirenses, especialmente na frente.

Recorde o desenrolar desta partida.

Num jogo típico de início de época, coube aos insulares criar os primeiros lances de perigo, com Witi a não aproveitar uma grande oportunidade ao quarto minuto. Mas o Gil Vicente – ao melhorar nas marcações e na circulação de bola – empurrou o Nacional para trás e protagonizou, aos 18 minutos, a melhor oportunidade, com um remate de Martín Fernández na trave de Lucas França.

O encontro partiu então para uma fase de domínio repartido. A turma de Tiago Margarido voltou a assumir as rédeas e, perto da meia-hora, Ulisses ficou muito perto de inaugurar o marcador, com uma cabeçada à figura de Andrew. Por isso, a eficácia apareceu do lado dos minhotos.

Decorria o minuto 35 e a bola, num lançamento lateral, foi ao encontro de Pablo. O brasileiro, de 21 anos, trocou as voltas aos defesas nacionalistas e rematou forte e rasteiro (1-0).

O Nacional, que já vinha evidenciando intranquilidade defensiva, complicou ainda mais as contas quando se jogava a compensação para o intervalo. Quando os madeirenses preparavam a reação, Martín Fernández recuperou a bola em zona proibida e assistiu de forma primorosa para Luís Esteves ampliar a vantagem, marcando assim à antiga equipa.

Assim, a equipa minhota foi para descanso com uma boa vantagem, mas César Peixoto aproveitou para mexer, fazendo entrar Zé Carlos e Zé Carlos Ferreira para os lugares de Hevertton e Bamba, reposicionando a equipa em bloco baixo. Como seria de esperar, os insulares entraram a todo o gás, ganhando cantos em catadupa, mas sem efeito. Tornou-se evidente que o ataque do Nacional não era capaz de causar danos.

Perto dos 90 minutos, Santi Garcia viu o 3-0 embater no poste, num lance em que Luís Esteves, na recarga, atirou por cima. Na resposta, através da cobrança de um canto à direita, André Sousa atirou à trave.

O desfecho permite ao Gil Vicente juntar-se ao Sporting no topo da Liga, com três pontos, apontando à receção ao FC Porto, na noite de 18 de agosto (20h15). Por sua vez, o Nacional estreia-se fora de portas no reduto do Rio Ave, a 17 de agosto (15h30).

A Figura: Pablo mostra o caminho

O brasileiro Pablo Felipe – filho de Pena, antigo avançado do FC Porto – abriu caminho para o triunfo do Gil Vicente num lance individual que evidenciou muita qualidade e potencial para sobressair. O jovem de 21 anos foi uma dor de cabeça constante, revelando rigor tático na hora de defender.

O momento: 45+2m, a traição do 'ex'

O Nacional preparava-se para forçar o empate quando Luís Esteves, bem servido por Martín Fernández, elevou o marcador para 2-0. O médio português não festejou frente à antiga equipa, mas a 'traição' foi um rude golpe nas aspirações dos madeirenses.

Positivo: minuto de silêncio por Jorge Costa

Antes do duelo foi observado um minuto de silêncio em homenagem a Jorge Costa. Cumprido escrupulosamente, o tributo só permitiu ouvir um par de telemóveis a tocar, que foram prontamente desligados. Respeito!