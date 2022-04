FIGURA: Antunes (Paços Ferreira)

Aos 35 anos, Antunes ainda enche o campo por todo o lado que passa. O lateral dos pacenses exibiu-se em bom plano, estando bem a defender e melhor ainda a atacar. Cada cruzamento é meio golo, mas os colegas nunca souberam dar o melhor fim aos lances. Na grande penalidade, a experiência valeu um golo, perante um bravo Andrew que ainda adivinhou o lado.

MOMENTO DO JOGO: Voo de Andrew

Surpreendeu a titularidade de Andrew, mas ao quarto de hora o guarda-redes do Gil Vicente justificou por inteiro a titularidade. Após livre de Antunes, Marco Baixinho desviou de cabeça para golo, mas Andrew, com um fantástico voo, negou. Defesa espantosa do jovem guarda-redes barcelense.

OUTROS DESTAQUES

Fran Navarro (Gil Vicente): E vão 15 golos para o avançado espanhol. Fran Navarro começou a partida no banco, mas assim que entrou mostrou todas as credenciais que tem mostrado em Portugal. Um golo a valer a igualdade.

Andrew (Gil Vicente): Um par de boas defesas justificaram por completo a titularidade e mostraram todas as qualidades do guarda-redes brasileiro. Andrew ainda adivinhou o lado da grande penalidade, mas não conseguiu segurar o esférico.