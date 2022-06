O presidente do Ankaragucu, clube que garantiu o regresso ao escalão principal do futebol turco, garantiu à imprensa local que atingiu uma plataforma de entendimento para a contratação de Pedrinho, médio português do Gil Vicente.

«Há um pequeno problema na transferência do Pedrinho, que estamos a tentar solucionar. Penso que vamos fazer o anúncio oficial hoje ou amanhã. Não é um problema da nossa parte, o jogador virá se conseguir resolver um problema que tem com o seu clube. Estamos à espera e penso que o problema vai ser resolvido», explicou Faruk Koca à Radyospor.

Pedrinho foi um dos grandes destaques do Gil Vicente na temporada 2021/22. O médio ofensivo de 29 anos renovou contrato com o clube de Barcelos em março, ficando vinculando aos minhotos até 2025.