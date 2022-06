Pedro Tiba vai regressar a Portugal para reforçar o Gil Vicente: nesta altura está tudo acordado para que o médio assine um contrato de dois anos com a formação gilista, faltando apenas oficializar precisamente essa assinatura de contrato.

O jogador, que chegou a ser chamado por Fernando Santos aos trabalhos da Seleção Nacional, coloca assim um ponto final numa ligação de cinco épocas ao Lech Poznan, da Polónia, voltando ao futebol português como jogador livre.

Recorde-se que Pedro Tiba, de 33 anos, foi revelado pelo V. Setúbal, que o descobriu no Tirsense. Depois disso brilhou no Sp. Braga, no Valladolid e no Desp. Chaves, antes de emigrar para o futebol polaco.