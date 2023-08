Bruno Veríssimo, treinador-adjunto do Portimonense, na sala de imprensa, após derrota por 5-0 frente ao Gil Vicente:

«Entramos bem na primeira parte, fomos a primeira equipa a ter ocasiões, tivemos oportunidades para marcar, mas faltou eficácia. Na segunda parte, umas vezes ganha-se e outras perde-se, espero que aprendamos com os erros. No próximo jogo temos de dar outra imagem.

[equipa desapareceu após o segundo golo, preocupa-o?] Tal como disse, umas vezes ganha-se e outras perde-se, temos de aprender com os erros.

[o que falhou?] Normalmente a nossa equipa é sempre organizada e hoje falhou algo que temos de trabalhar em cima e só o trabalho é que vai melhorar a equipa.

[Paulo Sérgio esteve no estádio?] Sim, o Paulo Sérgio esteve em contacto com a equipa no estádio».