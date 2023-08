FIGURA: Fujimoto (Gil Vicente)

Com a chegada de Maxime Dominguez, Fujimoto subiu no terreno e o Gil Vicente ganhou com isso. O japonês ficou mais perto da baliza e, com a qualidade que tem nos pés, tornou-se letal, quer na hora de fazer o último passe, quer na hora de rematar à baliza. Fez o primeiro de grande penalidade, com toda a calma do mundo, e o segundo numa bomba colocada à entrada da área.

MOMENTO DO JOGO: Perdida de Jasper

Logo aos quatro minutos o Portimonense podia ter-se adiantado no marcador. Ronie Carrillo ganhou em velocidade pela esquerda e ofereceu o golo ao búlgaro que, com a baliza escancarada, rematou ao lado. Podia ter mudado o rumo do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Dominguez (Gil Vicente): Parece estar encontrado o novo maestro do Gil Vicente. Dono de um belíssimo pé esquerdo, fez jogar toda a equipa, variando constantemente de flanco. Jogador a ter em atenção.

Buta (Gil Vicente): Veloz a sair para o ataque, seguro a defender, parece estar encontrado o substituto de Adrián Marín. Leonardo Buta exibiu-se em bom plano e esteve na origem do primeiro golo.

Jasper (Portimonense): Desperdiçou a melhor oportunidade dos algarvios, mas até foi ele que mais agitou o ataque do Portimonense. Na segunda parte, esteve perto de marcar, com um remate frontal a rasar o poste.