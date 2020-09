Rui Almeida, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Portimonense:

«Depois de todas as condicionantes das últimas semanas este jogo foi de superação mental e física porque os jogadores tiveram muitos dias a fazer trabalho individual. Toda a gente sabe que não é igual e por isso eles estão de parabéns. Era um jogo, do ponto de vista emocional, importantíssimo e nós queríamos entrar bem.

Todos nós hoje em dia temos ferramentas para chegar à informação. Faz parte do nosso trabalho pensar o jogo dentro daquilo que pensamos ser o mais forte a atacar o adversário, mas eu penso sempre mais na minha equipa do que no adversário. Tentámos ser o mais competente possíveis dentro das nossas limitações porque temos jogadores que saíram de quarentena há 48 horas.

Antes do penálti tivemos duas ocasiões claras para fazer golo, mas claro que esse momento foi muito importante para a confiança da equipa. Reagimos bem a esse lance e voltamos a pegar no jogo. No final devíamos pressionar mais o transportador de bola, mas lembro que nas últimas cinco semanas, só trabalhamos três. Temos muito que trabalhar ainda.

Estou feliz pelo regresso, é um orgulho trabalhar no nosso país, e entrar bem é sempre fantástico. Trabalhar sobre vitórias é fantástico, dá confiança e solidifica o trabalho da semana. A minha carreira foi construída a pulso e é um orgulho estar nesta casa, numa região onde tenho raízes. Entrar com uma vitória ainda é melhor.

O Gil Vicente tem vários jogadores muito jovens e com uma margem de crescimento muito grande. Não querendo individualizar, o Lino tem uma grande margem de crescimento e nós estamos cá para exponenciar ao máximo isso. A chave é termos paciência para o crescimento desses jogadores. O Léautey foi meu adversário, mas, acima de tudo, a humildade deles é que levou a uma boa exibição. O trabalho coletivo levou a que tivessem sucesso em termos individuais.»