O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, na conferência de imprensa após o empate (2-2) diante do Famalicão:

«[Famalicão em 3-5-2] Não me surpreendeu, estamos preparados e trabalhados para jogar contra qualquer sistema. Temos uma identidade muito própria. Dizer que jogámos contra uma equipa de qualidade individual, que não está num bom momento, há sempre algum nervosismo e bloqueio mental. A minha equipa torna a fazer um jogo soberbo. Primeira parte muito equilibrada, o calor prejudicou as duas equipas, a bola não rolou com velocidade e qualidade. Foi um grande jogo de futebol, nós iguais a nós próprios. Na segunda parte fomos para cima, entramos muito fortes, com uma bola na barra, falhámos de baliza abeta e um conjunto de outras situações que em alta competição paga-se caro. Ficou presente o caráter dos jogadores.

[Substitutos] Reagimos como contra o Moreirense. Chega a ser asfixiante o que temos feito aos adversários. Se olharmos para o resultado não podemos estar satisfeitos, até pelos adeptos que estiveram cá, mereciam os três pontos que são importantes para esta reta final, mas mostra a qualidade em jogar em ataque posicional desta equipa. Conseguimos arranjar espaços onde existem poucos. Não tivemos só oportunidades de golos, são boas oportunidades, com um método e identidade que temos e esperamos no próximo jogo alterar estes resultados.

[Élder Santana a titular e Fran Navarro no banco] O Élder tem feito o seu percurso e ajudado a equipa quando tem entrado, é um jogador que vem do terceiro escalão. É uma prova de que confio em todos os jogadores. O Fran também entrou muito bem»