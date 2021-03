O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, pediu esta quinta-feira «atitude positiva» para a receção do emblema de Barcelos ao Nacional, em jogo da 24.ª jornada da Liga.

Depois do regresso aos triunfos na ronda anterior, em casa do Vitória, o técnico gilista revelou que a sua equipa está com «enorme vontade de ir a jogo para conquistar pontos».

«Sabemos que três pontos nos transportam para o 10.º ou para o 11.º lugar. Os jogos valem três pontos. Vamos jogar contra uma equipa com qualidade, bem orientada, com jogadores rápidos na frente. Mas mais importante do que o Nacional é o Gil Vicente, o nosso compromisso e o nosso caráter, para termos uma atitude positiva», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Ricardo Soares desvalorizou o mau momento do Nacional, emblema que soma nesta altura cinco derrotas consecutivas no campeonato: «Os treinadores não podem passar uma mensagem de intranquilidade. As equipas que forem mais equilibradas vão tirar benefício disso. Depois do jogo começar, cada jogo se transforma. A I Liga é extremamente competitiva, por cima e não por baixo, como às vezes se faz crer. Tem excelentes jogadores e treinadores.»

Sobre o eventual regresso dos adeptos aos estádios ainda esta temporada, o timoneiro do Gil afirmou que não é «a pessoa indicada para falar sobre o assunto», mas considerou possível ter «30 ou 40 por cento da lotação preenchida», assumindo esse desejo.

O Gil Vicente joga com o Nacional esta sexta-feira, a partir das 20h30.