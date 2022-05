O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após o triunfo por 3-0 diante do Tondela:

«[Gil Vicente pode perder muitos jogadores no verão?] O Gil vendeu [jogadores], tem mais para vender e teve sucesso desportivo.

O que se passou nos outros clubes não acredito que se passará no Gil, que tem pessoas muito qualificadas. O nosso presidente, o Tiago Lenho… Chego ao Gil e acabámos muito bem [a época], não foi dado o devido valor a essa equipa. O clube não tinha contrato com muitos jogadores e eles melhoraram a vida deles e o clube ficou quase sem jogadores. Entraram 19. O Tiago sabia da minha ideia de jogo, queria que o Gil desse um passo em frente e funcionámos muito bem. Foi buscar jogadores para isto. Muitos jogadores vão sair, mas isso não vai ser um problema para o Gil, seguramente. Através da serenidade e competência vamos voltar a formar e vender. Nunca pus entrave a nenhum jogador para ficar, compreendo e compreenderei sempre essa forma de estar. É importante haver vendas para os clubes crescerem. Já passámos os 10 milhões em vendas.

[Continuidade no Gil Vicente] Agora vamos festejar e ver se é possível a minha continuidade. Tenho contrato com o Gil Vicente, estou grato e sou melhor treinador e pessoa fruto das pessoas que estavam ao meu lado, mas os profissionais de futebol não podem dizer isso a cem por cento. Não quero dizer uma coisa, porque amanhã as coisas acontecerem ao contrário. Foi provavelmente o ano mais feliz da minha vida. Não posso falar mais do que isto.»