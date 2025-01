Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Rio Ave:

«É mais um ponto. Fizemos uma primeira parte melhor do que o Rio Ave. Na segunda parte, tivemos 20 minutos em que não estivemos bem e o Rio Ave aproveitou-se disso. Depois voltamos a entrar no jogo, crescemos e acabámos por cima. Acho que, pelos maus 20 minutos da segunda parte, justifica-se o empate, o que é uma pena porque acho que no geral fomos superiores. Isto vale o que vale porque empatamos. Há que retirar as coisas positivas, que é o quinto jogo que somamos pontos, mas não os estamos a somar com a velocidade que gostaríamos.

[exibição de Kazu] O Sandro esteve lesionado, o Kazu trabalho e tem estado bem, sacrificou-se muito para jogar em Arouca porque estava doente. O Kazu nada fez para sair do lugar e nada fez para sair dali. Tem sido competente na tarefa que lhe temos dado e o Kazu está a aproveitar isso.

[19 pontos no fim da primeira volta] Antes de começar o campeonato ambicionámos sempre mais e mais, mas temos de ver a realidade como ela é. Tem sido um campeonato muito competitivo, as equipas querem todas ganhar, e o Gil Vicente tem feito o seu percurso. Temos 19 pontos, eu ambicionava mais, os jogadores ambicionavam mais. Por exemplo, hoje tenho um balneário triste, o que por um lado deixa-me satisfeito porque é sinal que queriam mais».