O treinador Bruno Pinheiro expressou este domingo o desejo de vencer na receção ao Rio Ave, na segunda-feira, para 17.ª jornada do campeonato, com o objetivo de ampliar a distância para as equipas que estão atrás na classificação.

O Gil Vicente atravessa uma boa fase, com quatro jogos seguidos a pontuar (dois empates e duas vitórias), após uma série de quatro derrotas consecutivas. Caso pontue novamente na segunda-feira, igualará a melhor sequência da temporada em termos de invencibilidade (uma vitória e quatro empates entre a segunda e sexta jornadas).

«Podemos esperar o Gil Vicente habitual, com determinação para ganhar, sempre com a ideia de que, jogando mais com bola, fica mais fácil e aumenta a probabilidade de ganhar. Mas o foco é ganhar e jogar o que for preciso e o que o jogo pedir para vencer», afirmou Bruno Pinheiro na conferência de imprensa de antevisão.

Separados por apenas um ponto na tabela – o Rio Ave com 19 e o Gil Vicente com 18 –, as duas equipas têm registos semelhantes, especialmente em golos marcados e sofridos (18-25 para os gilistas e 17-27 para os vila-condenses). Apesar disso, o técnico rejeita focar-se em confrontos diretos.

«Estamos a pensar em ganhar o próximo jogo e alargar a vantagem para o fundo da tabela. Não adianta muito fazer contas, o mais importante é ganhar, galgar posições e cavar um fosso para as equipas que estão atrás, não propriamente pensar em confrontos diretos», sublinhou.

Sobre o adversário, Pinheiro destacou os progressos do Rio Ave desde a chegada de Petit, que substituiu Luís Freire: “Os resultados têm melhorado, não falo de qualidade de jogo, porque isso é sempre subjetivo. Estou à espera de um adversário motivado”.

O treinador também abordou a situação de Fujimoto, melhor marcador da equipa com cinco golos, que não tem sido titular e, na última jornada, nem sequer foi ao banco.

«Ele teve uma pequena lesão que o deixou desconfortável e teve alguma quebra de rendimento, mas nos últimos jogos ficou de fora mais por questões táticas, porque foram jogos em que íamos ter menos bola e optámos por uma linha de cinco atrás. O Fujimoto pressiona bem os centrais, mas não tanto como ‘8’, e escolhemos outros jogadore», explicou.

Quanto ao mercado de transferências, Pinheiro mencionou a busca por um extremo direito após a saída de Diego Colado, esclarecendo que João Marques, reforço emprestado pelo Sporting de Braga, não veio para essa posição.

«A ideia para o João Marques não é ser extremo direito, não vem com esse intuito, vem mais para o corredor central. Estamos no mercado por um extremo direito, com a saída do Diego, e se surgir outra oportunidade, reformularemos as coisas», disse.

Neste sentido, o Gil Vicente (11.º, com 18 pontos) e Rio Ave (10.º, com 19) enfrentam-se na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de David Rafael Silva.