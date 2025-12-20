César Peixoto, treinador do Gil Vicente, disse que o resultado foi extremamente injusto. Para o técnico dos galos, a sua equipa esteve melhor e disse que até esperava mais do Rio Ave.

Golo do Pablo é um mal menor?

Acho que foi um jogo completamente dominado por nós, perante uma equipa que esperava que dividisse o jogo connosco. A equipa esteve hoje como eu gosto, fizemos pressão alta, criámos muitas oportunidades, mas não conseguimos. Ainda assim, o resultado foi extremamente injusto e se aquele golo do Touré valesse, era inteiramente justo. Pela qualidade de criar jogo, foram 90 minutos fantásticos, infelizmente não levámos os três pontos que seriam inteiramente justos. Foi uma exibição à Gil Vicente. Não ficámos satisfeitos com o resultado, mas valeu a exibição.