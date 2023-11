FIGURA: Miguel Monteiro (Gil Vicente)

Cinco minutos em campo foram suficientes para Miguel Monteiro fazer algo que Baturina não havia conseguido na primeira hora de jogo: ganhar a bola a um adversário e marcar um golo…. um ‘bilhete’ que fez valer o bilhete!

MOMENTO DO JOGO: Golo de Miguel Monteiro

Um senhor golo! Miguel Monteiro ganhou as costas da defesa rioavista e, descaído para a esquerda, controlou o esférico. Ainda fora da área, com Anderlan Santos pela frente, o avançado do Gil Vicente disparou uma bomba em arco que só parou quando balançou a rede.

OUTROS DESTAQUES

Miguel Nóbrega (Rio Ave): Bom jogo do central vilacondense, que teve como prémio inaugurar o marcador. Após cabeçada de Boateng e defesa de Andrew, Miguel Nóbrega estava no sítio certo para dar vantagem à turma de Vila do Conde.

Rúben Fernandes (Gil Vicente): Sem Gabriel Pereira e a ter de fazer, pela primeira vez na temporada, parelha com Né Lopes, o capitão do Gil Vicente foi obrigado a trabalhos redobrados e esteve irrepreensível. Na retina fica o corte ao isolado Boateng, impedindo o golo.