Pablo regressou à competição, após lesão, e foi o herói do Gil Vicente ao fazer a igualdade dez minutos para lá da hora! Os galos estiveram melhor durante toda a partida, mas do outro lado estava um Rio Ave matreiro à espera do momento certo pora dar a estacada. A equipa de Barcelos não regressou às vitórias, no entanto acabou por ganhar um ponto ao Sp. Braga.

Os vilacondense, reis dos empates - já vão em oito - foram mais eficazes e contaram, para além do inspirado André Luiz, com o desacerto defensivo de Espigares, envolvido nos dois golos. Os gilistas pecaram na finalização, principalmente no primeiro tempo, mas, ainda assim, marcaram três golos - um deles, de levantar o estádio, acabou anulado.

César Peixoto fez duas alterações forçadas depois do empate no Casa Pia. Konan e Buatu voaram para a CAN e cederam o lugar a Hevertton, que jogou do lado esquerdo da defesa, e a Marvin. Já Silaidopoulos, castigado, mudou três peças no onze depois da derrota caseira com o Vitória de Guimarães. Saíram da equipa Abbey, Vrousai (castigado) e Nikitscher e entraram Brabec, João Tomé e Ntoi.

A primeira metade foi de sentido único. O Gil Vicente assumiu as despesas de jogo desde o primeiro minuto, mas falhou no capítulo da finalização. O Rio Ave defendeu muito e marcou na única vez que se aproximou e rematou à baliza barcelense. Marvin foi o primeiro a testar a atenção de Cesary Miszta. Seguiram-se Gustavo Varela, Luís Esteves e Santi García, sempre com o mesmo resultado.

O golo surgiu já perto do intervalo. Gustavo Varela combinou com Murilo e o extremo rematou em arco para o fundo das redes. Bom golo da formação barcelense, a colocar justiça no marcador. Contudo, no futebol a justiça é feita com golos e os vilacondenses, dois minutos depois, colocaram as redes a balançar. André Luiz aproveitou o corte defeituoso de Espigares para embalar para o golo.

A toada de jogo manteve-se na segunda metade, embora o surgisse com mais bola e os galos com menos chegada à baliza. Os treinadores foram mexendo nas equipas e, à semelhança do primeiro tempo, os vilacondenses voltaram a marcar em contra-ataque. André Luiz – sempre e só ele – ganho em velocidade pela direita, cruzou rasteiro e Espigares acabou por marcar na própria baliza.

Os gilistas reagiram quase de imediato e Tidjany Touré, com um remate em arco de fora da área, colocou o esférico na gaveta. Grande golo… que acabou anulado pelo VAR, que descortinou uma mão de Luís Esteves durante a jogada. Os galos continuaram a tentar chegar ao empate, mesmo com o jogo a ser interrompido por uma falha de energia e debaixo de uma chuva torrencial.

Até ao final, os barcelenses tentaram muito com o coração e com pouca cabeça chegar ao golo, mas tiveram pela frente a bem organizada defensiva rioavista que foi resolvendo as situações mais difíceis. Contudo… faltava aparecer o “rei” Pablo! Dez minutos para lá da hora, o avançado apanhou uma bola a pingar na área e fez o que sabe melhor: marcar golo! Empate foi um mal menor para os galos.

FIGURA: Pablo (Gil Vicente)

O melhor marcador do Gil Vicente estava imparável na I Liga, marcando em quase todos os encontros, mas uma lesão tirou-o do relvado. Regressou esta noite à competição e voltou a deixar os adeptos gilistas em delírio! Dez minutos depois da hora, o “rei” Pablo marcou o golo do empate, chegando aos nove tentos no campeonato.

MOMENTO DO JOGO: Golo monumental… anulado

Devia fazer parte do protocolo do VAR: não se anulam golos que fazem levantar um estádio! E o golo de Tidjany Touré, que daria o empate, foi um desses lances. Depois de estar a perder, o Gil Vicente foi em busca da igualdade e conseguiu. Porém, o golo acabou anulado por mão na bola de Luís Esteves durante a jogada.

POSITIVO: André Luiz (Rio Ave)

O Rio Ave costuma ser Clayton, André Luiz e mais nove. Hoje foi André Luiz, com ajuda de Espigares, mais dez. o Extremo inventou sozinho as duas jogadas que valeram os golos do Rio Ave. No primeiro lance, depois de beneficiar de um mau corte de Espigares, quebrou os rins a Marvin e rematou de pé direito para golo. No segundo, quebrou os rins a Hevertton e cruzou para o autogolo de Espigares.