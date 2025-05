Petit não compareceu à conferência de imprensa no final do jogo entre o Rio Ave e o Gil Vicente, que terminou com o empate a uma bola. O capitão Vítor Gomes, que se despediu dos relvados neste encontro, foi o porta-voz do plantel após o desafio.

Com a ausência do técnico, fica, assim, por confirmar se o treinador sempre está de saída do clube, tal como noticiou o Maisfutebol. Na antevisão à partida, o treinador preferiu falar do jogo e fugiu à questão.

O jogador rioavista diz que há a possibilidade de continuar no clube, mas que essa conversa ficou marcada para depois deste encontro. «Existe a possibilidade de continuar no clube, mas essa conversa ficou para depois de terminar a carreira e se for vontade da SAD que eu continue, tenho todo o gosto em continuar», revelou.