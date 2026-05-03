O Gil Vicente esqueceu-se de levar o presente para festejar os 102 anos de vida, completados este domingo. Os galos falharam o assalto ao 5.º lugar não saindo do nulo na visita a Vila do Conde. O Rio Ave, com a manutenção já garantida, jogou ‘soltinho’ e complicou a vida aos gilistas, dispondo das melhores oportunidades do jogo. Faltaram os golos a uma excelente partida.

Os galos entraram em campo com a possibilidade de puxar para o seu lado um lugar europeu. Contudo, do outro lado estava uma equipa já com a manutenção garantida e a jogar mais solta. Silaidopoulos fez três alterações depois da derrota em Guimarães. Brabec e Olinho passaram para a condição de suplentes, enquanto Ntoi ficou de fora devido a castigo. Foram a jogo Petrasso, Ryan e Tamble. Do outro lado, César Peixoto mudou apenas uma peça no xadrez que bateu o Casa Pia, fazendo regressar Konan para o lado esquerdo da defesa.

O Gil Vicente sentiu dificuldade em controlar a profundidade e os contra-ataques venenosos do Rio Ave. Foram os locais a ficar primeiro perto do golo. Tamble assistiu Blesa de cabeça, mas o espanhol, em excelente posição, rematou muito por cima. Na resposta, Murilo disparou uma bomba que passou a rasar o poste rioavista. O desafio estava vivo e o perigo chegava rapidamente a uma e outra baliza.

De canto, os vilacondenses ficaram perto de marcar, porém Gustavo Mancha atirou por cima já dentro da pequena área. A fechar, Dani Figueira largou uma bola que parecia morta e Blesa rematou para golo, só não contava com Elimbi, em cima da linha, a cortar. Só faltaram os golos aos bons primeiros 45 minutos.

O Gil Vicente entrou mais forte na segunda metade, não permitindo que o Rio Ave saísse tantas vezes no contragolpe. Ainda assim, foram os de Vila do Conde a ficar muito perto de marcar. Spikic trabalhou bem na direita e cruzou para a entrada de cabeça de Blesa. A cabeçada levava selo de golo, mas Dani Figueira redimiu-se da falha cometida na primeira parte e fez a defesa da noite. Excelente voo do guardião gilista.

Até ao final, os gilistas intensificaram o domínio e tentaram tudo para chegar ao golo, com César Peixoto a terminar o encontro com dois pontas de lança. Até ao final, o Gil Vicente esteve muito perto de marcar após jogada individual de Agustín que Petrasso cortou para o poste. O galo não cantou e teve de se contentar com o empate. Em cima do apito final, Bermejo ficou a milímetros do golo, com um excelente remate em arco.

FIGURA: Blesa (Rio Ave)

Teve as melhores oportunidades do jogo. Blesa tem demonstrado muita qualidade e tem sido decisivo para o Rio Ave. Na primeira parte, viu Elimbi negar-lhe o golo em cima da linha quando Dani Figueira estava batido. Na segunda metade, a cabeçada ao minuto 60 levava selo de golo, mas a inspiração de Dani Figueira não permitiu.

MOMENTO DO JOGO: Defesa de Dani Figueira

Foi a defesa do jogo e a melhor forma de corrigir o erro que havia cometido na primeira metade. Ao minuto 60, Spikic trabalhou bem na direita e cruzou para a cabeçada forte de Blesa. Dani Figueira não esteve pelos ajustes e com um excelente voo, pleno de reflexos, segurou o empate.

POSITIVO: Buatu (Gil Vicente)

Excelente exibição do defesa central do Gil Vicente. Esteve imperial a defender, não permitindo veleidades ao ataque rioavista. Divide atenções com Dani Figueira, que tirando a falha no primeiro tempo também esteve em plano de evidência.