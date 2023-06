Em final de contrato com o Gil Vicente, o defesa-central Rúben Fernandes tem bem encaminhada a renovação por mais uma época com os gilistas, sabe o Maisfutebol.

O dossier ainda não está fechado, mas as negociações estão praticamente concluídas e a oficialização do novo vínculo deverá acontecer em breve.

Rúben Fernandes, de 37 anos, é o capitão da equipa de Barcelos, onde está há quatro temporadas, desde o regresso do Gil ao principal escalão do futebol português. Em 2022/23, completou 34 jogos e ficou, pela primeira vez desde que está no Minho, abaixo da fasquia dos três mil minutos.

Com o regresso de Tomás Aráujo ao Benfica, refira-se, restam outros dois centrais nos quadros dos gilistas: os jovens Gabriel Pereira e Né Lopes.