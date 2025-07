Contratado pelo Flamengo ao Atlético de Madrid, Samuel Lino ainda vai render quase cinco milhões de euros ao Gil Vicente, confirmou o Maisfutebol.

O emblema de Barcelos esteve atento nas últimas semanas à abertura dos «colchoneros» para negociar o avançado brasileiro, que foi vendido no verão de 2022 a troco de 6,5 milhões de euros, tendo o Gil reservado 20 por cento do passe.

Lino vai custar 22 milhões de euros ao Mengão e, por isso, 4,4 milhões seguem para as contas dos gilistas. Mas o lucro não fica por aqui. O Gil Vicente tem ainda direito a 1,5 por cento do mecanismo de solidariedade pelos três anos que o jogador passou no Minho, ou seja, 330 mil euros.

Contas feitas, Samuel Lino vai render cerca de 4,7 milhões de euros aos gilistas e torna-se, assim, no maior negócio da história do clube barcelense.

Vencedor da Copinha com o Flamengo (em 2018), Lino também passou pelo São Bernardo e chegou a Portugal em 2019. Após três temporadas em Barcelos, assinou pelo Atlético de Madrid e ainda esteve emprestado ao Valência, antes de conquistar um lugar no plantel liderado por Diego Simeone.