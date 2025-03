César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Santa Clara:

«Não foi uma primeira parte muito conseguida, mas, mesmo assim, não permitimos muito ao Santa Clara, que pouco ou nada criou. Das duas ou três vezes que conseguiu sair com perigo, acaba por fazer um golo.

Nós com muito domínio, mas sem criar muitas situações de perigo porque não forçámos o corredor. Faltou-nos alguma agressividade na frente, mesmo assim criámos uma excelente ocasião pelo Santi e chegámos ao intervalo a perder, quanto a mim injustamente.

Ao intervalo corrigimos e na segunda parte aparecemos com uma alma diferente, muito mais agressiva, incisiva, criámos logo duas ocasiões onde podíamos fazer um golo, que nos metia no jogo. Fomos insistindo, fomos criando, mas infelizmente o golo não apareceu. Valeu muito pela segunda parte e temos de fazer isso mais a 90 minutos.

[alterações ao intervalo resultaram?] Acho que resultou porque quando estamos a jogar contra uma linha de cinco, precisamos de jogadores fortes no um para um. Acho que a equipa tornou-se mais agressiva, criámos mais perigo, mas acabámos por não fazer o golo do empate que nos lançava para o jogo.

[paragem no campeonato é boa?] É importante para nós podermos passar a nossa ideia de jogo e as segundas partes mostram um pouco isso. Queremos trambalhar aspetos ofensivos, mas é importante para trabalharmos com mais calma, limpar a equipa, sem a pressão dos jogos. O Benfica é sempre o Benfica, está bem, mas em nossa casa vamos trabalhar para conquistar os três pontos.

[Porque é que o Aguirre ficou de fora?] Foi por opção. Temos um plantel comprido, alguém tem de ficar de fora e foi por opção».