FIGURA: Murilo

O capitão marcou o golo que dá esperança a todos os gilistas. A ocupar uma posição que poderá valer a descida de divisão, um triunfo no jogo de hoje era fundamental para que o Gil Vicente voltasse a ganhar novo fôlego. Murilo, que hoje usou a braçadeira de capitão, deu o exemplo e marcou o golo que valeram três preciosos pontos.

MOMENTO DO JOGO: Navarro desperdiça penálti

O Santa Clara tinha entrado forte no segundo tempo. Na primeira vez que o Gil Vicente vai à área contrária, ganha grande penalidade. Contudo, Fran Navarro, que já havia desperdiçado uma oportunidade a fechar a primeira metade, rematou ao poste e falhou, também, a recarga. O goleador não esteve nos seus dias.

OUTROS DESTAQUES

João Lima: a formação açoriana ganhou novo fôlego com a sua entrada. João Lima mexeu com o ataque do Santa Clara e esteve perto de marcar. Kritciuk, com uma excelente estirada, impediu o golo.

Kevin: excelente primeira parte do extremo espanhol. Foi do seu futebol perfumado que saíram as primeiras jogadas de perigo dos gilistas. Foi dele, também, o primeiro remate do encontro. Na segunda parte caiu de rendimento e foi substituído.