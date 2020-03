João Henriques, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa, após a igualdade a um frente ao Gil Vicente

«O resultado é inteiramente justo. Na primeira parte o Santa Clara foi defensivamente muito competente, mas ofensivamente foi inofensivo, a equipa foi curta. Ao intervalo tentamos retificar, mas fomos surpreendidos pelo golo cedo que sofremos. A partir daí, até atingir a igualdade, fizemos o que nos tínhamos predispostos a fazer.

Fizemos um bom jogo, que foi equilibrado, frente a uma equipa forte em casa. Vínhamos com um plano de jogo muito bem definido para tentar surpreender com as dinâmicas que costumas a ter e com sucesso.

Não foi uma má primeira parte, mas ofensivamente sim, fomos uma equipa curta, embora o adversário também teve mérito. Nós com 29 pontos, longe da zona de descida, vínhamos confiantes. Por isso, são duas equipas tranquilas e não foi pela intranquilidade que as coisas não estavam a sair, houve mérito do Gil Vicente. Melhoramos muito foi no processo ofensivo.

O ponto que conquistamos, damos mais um passinho em frente para o nosso grande objetivo, mas não sabemos exatamente quantos pontos serão precisos para garantir a manutenção. O nosso objetivo secundário é melhorar o 10.º lugar e os 42 pontos da época anterior. Sabemos que estão 30 pontos em disputa, vamos tentar entrar em todos eles para os conquistar. Estamos numa posição que nos permite encarar os jogos de forma diferente e individualmente vão sobressair as qualidades dos jogadores.»