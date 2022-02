Ricardo Soares afirmou hoje que o Gil Vicente, apesar do ciclo vitorioso de resultados na Liga, precisa de evitar o «excesso de confiança» na receção ao Santa Clara, para a 21.ª jornada.

A formação de Barcelos consolidou a quinta posição da tabela, com 33 pontos, após ter somado quatro triunfos e um empate nos últimos cinco jogos do campeonato, o último dos quais frente ao Benfica, na Luz (2-1), e o treinador gilista mostrou-se convencido de que os seus jogadores estão prontos para «um bom jogo» frente aos açorianos, embora acautelados para as «dificuldades» que podem surgir.

«As vitórias trazem sempre confiança. Os meus jogadores sabem o que nos traz sucesso e insucesso. Estamos convencidos da dificuldade que nos espera contra o Santa Clara e não vejo que possa existir excesso de confiança. Não faz sentido. Ainda faltam 14 jornadas e ‘muita água vai correr debaixo da ponte’», vincou na antevisão ao desafio marcado para as 15:30 de domingo.

O técnico frisou, aliás, que a permanência na Liga, principal objetivo do clube minhoto à partida para a temporada 2021/22, «não está matematicamente garantida», apesar dos 16 pontos de vantagem para a 16.ª posição, que dita a presença no ‘play-off’ de manutenção e é ocupada pelo Famalicão, darem um conforto que permite aos barcelenses apresentarem um «futebol atrativo».

«Temos margem para crescer. [Somos] uma equipa que se preocupa em jogar um futebol atrativo e vamos tentar acrescentar ainda mais qualidade. Iremos sempre lutar para vencer. Foi um propósito que assumimos, o de tentar jogar melhor», esclareceu.

O Gil Vicente vai reencontrar um adversário com o qual perdeu por 1-0 na primeira volta, num jogo realizado em agosto de 2021, e que, na perspetiva de Ricardo Soares, «melhorou em vários aspetos» desde a entrada de Mário Silva para a função de treinador, em janeiro, antes do início da segunda volta, na qual soma duas vitórias e um empate.

Apesar de reconhecer que a formação da ilha de São Miguel é «compacta» e apresenta «qualidade individual» em médios como Morita e Anderson Carvalho, o treinador de 47 anos disse que os ‘galos’ têm de se focar em jogar a um «nível altíssimo» e em «conquistar pontos».

A cumprir a quinta temporada como treinador no escalão maior do futebol nacional, Ricardo Soares descreveu-se ainda como uma «pessoa cada vez mais equilibrada», tendo a noção de que o trabalho diário deve ser direcionado para «melhorar os jogadores e atingir os objetivos» do clube em que trabalha.

«Quero atingir o sucesso, não fujo à regra, mas sou uma pessoa cada vez mais equilibrada. Ninguém me vê eufórico nas vitórias, pois foco-me nos comportamentos da minha equipa», disse.

O Gil Vicente, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 33 pontos, recebe o Santa Clara, 10.º, com 23, em desafio agendado para as 15:30 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Manuel Oliveira (AF Porto).