Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Santa Clara:

«O empate acaba por ser um prémio para quem tanto lutou e trabalhou. A equipa não esteve tão fresca como em outras alturas, fruto de um jogo com uma intensidade altíssima, quer física, quer mental, mais uma viagem pelo meio. Juntando a isto, a qualidade do Santa Clara, com jogadores fisicamente muito fortes e uma boa agressividade. Estava uma equipa mais fresca do que nós. A minha equipa esteve sempre organizada e teve um querer muito grande.

Não fiquei surpreendido com a estratégia do Santa Clara. Notou-se que estava uma equipa mais intensa, mais rápido, mais agressivo e mais forte nos duelos. Estávamos plenamente identificados com o jogo. Levamos um ponto e acho que é justo pela boa entrada do Santa Clara e pela nossa reação.

[má exibição do Gil Vicente] Não concordo. A fasquia que nós colocamos é que nos leva a esse ponto de vista demasiado elevado. O que se passou é que Santa Clara entrou mais forte, porque tem uma excelente equipa, e não é por acaso que no ano passado foi à Conference League. Começou mal o campeonato e tem vindo numa espiral positiva.

[quase cinco mil adeptos nas bancadas deixa-o orgulhoso?] Nós queríamos retribuir o calor humano que tivemos aqui e a forma com que eles perceberam que o jogo estava difícil para nós. Existe uma grande gratidão do treinador do Gil Vicente porque não era este jogo que queríamos dar aos adeptos. É um orgulho para todos nós e é assim que o Gil Vicente vai crescer. Queremos juntos construir mais vitórias».