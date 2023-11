Mais de 500 quilómetros separam Serpa de Barcelos, mas essa distância não impede a paixão de Pedro Maia, um adepto do Gil Vicente de 14 anos.

Nascido e criado na cidade raiana, o jovem viu a equipa gilista ao vivo pela primeira vez na temporada passada, quando os barcelenses eliminaram o Serpa na Taça de Portugal e rapidamente se tornou adepto do clube. Este sábado, as duas equipas voltam a encontrar-se na prova rainha e os galos proporcionaram um encontro especial.

Pedro conviveu com o Gil Vicente no estágio da equipa, esteve à conversa com os jogadores e com Vítor Campelos e ainda recebeu uma camisola autografada.

Siga o Serpa-Gil Vicente AO MINUTO, a partir das 14h00.