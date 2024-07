O Gil Vicente empatou esta manhã a um golo, com o Sporting de Braga B, no terceiro ensaio da pré-temporada, este realizado no reduto do Vila Chã, em Esposende.

Kauan Kelvin, aos nove minutos, adiantou a equipa arsenalista, mas Kanya Fujimoto apontou o golo da igualdade, aos 54. Até ao final, Depú, de bicicleta, enviou a bola à trave e, na recarga, Santi García atirou ao poste.

Tozé Marreco utilizou os seguintes jogadores: Andrew, Brian Araújo, Mutombo, Felipe Silva, Zé Carlos, Félix Correia, Diego Collado, Santi García, Jorge Aguirre, Fujimoto, Maxi Dominguez, Mory Gbane, Kazu, Rúben Fernandes, Gabriel, Tidjany, Buatu, Depú, Josué. Os jovens Guilherme Beleza, João Pinto e Peixinho também foram a jogo.

Este foi o último encontro de preparação do Gil Vicente antes de seguir para o estágio em Arcos de Valdevez, já no domingo.