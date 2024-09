Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Sp. Braga:

«Defrontámos uma belíssima equipa, que tudo fez para ganhar, mas a partir dos 20 minutos conseguimos equilibrar as contas, conseguimos superiorizar-nos, mas faltou o golo. A haver um vencedor era o Gil Vicente.

Sem dúvida que não ter sofrido nos minutos iniciais foi fundamental. Não estávamos a conseguir tapar os espaços do Braga e também não conseguíamos ter bola. Fizemos uns ajustes e depois tive prazer em ver o Gil Vicente crescer durante o jogo. É bom ver, ao meu terceiro jogo, o Gil Vicente a jogar como jogou. Não me lembro de nenhuma situação do Braga. Uma palavra aos adeptos que hoje estiveram fantásticos. Foi uma noite fantástica de futebol, sem golos, mas foi um ambiente fantástico.

[Dominguez no banco] Foi estratégico, mas também como havia rumores que pudesse sair, enquanto não ficou claro que estaria disponível para jogar, não estava a contar a cem por cento. Quando foi transmitido que iria estar disponível para jogar, foi utilizado quando teve de ser.

[paragem é benéfica?] Considerando que não temos tido muito tempo de trabalho, vamos poder aumentar o número de treinos, consolidar conceitos, e vai ser positivo. Por outro lado, vamos perder cinco jogadores para as seleções, o que vai desequilibrar essa aprendizagem. Daqui a 15 dias tenho a sensação de que vou ter alguns jogadores mais dentro do processo e outros que podem ficar para trás. É uma vantagem desvantajosa».