Na sala de imprensa, Carlos Vicens disse que a equipa tem de trabalhar mais para dar a volta à derrota sofrida em Barcelos. O técnico disse que a equipa teve dificuldades em suster o jogo adversário e que é muito fácil marcar de bola parada aos bracarenses.

Análise ao jogo

A equipa tem de ser capaz de ter mais bola. Em muitos jogos onde já jogos com mais duelos em que temos tido mais bola do que hoje. Apesar de conseguirmos criar dificuldades ao adversário, não estávamos a conseguir materializar no último terço. Conseguimos marcar o primeiro golo e não demos continuidade. Na segunda parte, em diferentes circunstâncias, acho que não fomos capazes de ter maturidade e competitividade para controlar o jogo. Sofremos um golo e nesse momento as energias mudam. Custou-nos a suster o jogo. Acabámos por sofrer mais um golo de bola parada. Ainda tivemos oportunidades, mas temos de ser mais vivos, mais contundentes no último terço. Foi insuficiente e não estamos contentes com esta exibição. Tem de ser mais difícil marcar de bola parada ao Sp. Braga. Obviamente que esses lances fazem parte do jogo, mas temos de melhorar esse aspeto.

Que impacto tem, em termos amímicos, perder o 4.º lugar?

Estamos chateados porque perdemos e a equipa está triste. Temos de melhorar e trabalhar durante a semana para conseguir fazer coisas diferentes. O impacto que uma derrota deve ter na equipa é trabalhar mais e melhor durante a semana para fazer mais e melhor do que fizemos hoje.