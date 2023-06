Gil Vicente e Sporting de Braga estão a negociar a transferência do defesa-central Bruno Rodrigues, confirmou o Maisfutebol.

As conversas entre os dois emblemas minhotos ainda decorrem e deverá estar em cima da mesa um negócio que envolve a partilha do passe do jogador de 22 anos.

Bruno Rodrigues iniciou a formação no Fabril Barreiro e passou ainda por Sporting e Vitória de Setúbal, antes de chegar a Braga, em 2017. Nas últimas três épocas, totalizou 36 jogos e dois golos ao serviço da equipa A dos arsenalistas, tendo sido emprestado aos turcos do Karagumruk na segunda metade de 2022/23, onde somou cinco encontros.

O jovem central chega a Barcelos para reforçar o eixo central da defesa, que perdeu Tomás Araújo após o término do empréstimo e conta com Né Lopes, Gabriel Pereira e o capitão Rúben Fernandes, que tem a renovação por mais uma época alinhavada.

Kiko Vilas Boas (Foto: Sanjoanense)

As entradas no Gil Vicente, contudo, não se ficam por aqui. Depois de perder Adrian Marín para o Sp. Braga, os barcelenses estão prestes a garantir a contratação do lateral-esquerdo Kiko Vilas Boas, oriundo da Sanjoanense, noticiou o zerozero e confirmou o Maisfutebol.

Trata-se de um regresso do jogador de 23 anos ao Gil Vicente, clube onde terminou a formação e ainda chegou a representar a equipa principal.

No currículo, conta com uma longa passagem nas camadas jovens do Santa Maria, que também representou a nível sénior, antes de jogar no Brito, no São Martinho e, por fim, na Sanjoanense, equipa da Liga 3 onde somou 30 jogos e duas assistências na última época.