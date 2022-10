FIGURA: Kritciuk (Gil Vicente)

Foi o guardião russo que permitiu que o resultado se mantivesse incerto até ao final da partida. Kritciuk parou (quase) tudo o que havia para parar, travando um duelo interessante com Vitinha. Contudo, nada pôde fazer para contrariar o remate de Iuri Medeiros.

MOMENTO DO JOGO: Distração fatal do galo

Foi o lance que decidiu a partida. Quando, aparentemente, Fran Navarro tinha sofrido falta, João Pinheiro assinalou livre a favor dos guerreiros. Enquanto os barcelenses reclamavam com o árbitro, os bracarenses marcaram rápido e chegaram ao golo que valeu três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Rúben Fernandes (Gil Vicente): Grande jogo do capitão gilista a fazer esquecer o erro que valeu a expulsão de Adrián Marín em Chaves. Rúben Fernandes esteve irrepreensível a defender e ainda esteve na origem do lance de maior perigo do galo. Acabou o jogo no ataque.

Iuri Medeiros (Sp. Braga): Tentou de livre, tentou de fora da área, mas acabou por marcar dentro da área e com o pior pé. Iuri Medeiros decidiu o dérbi do Minho simulando o remate com a esquerda, tirando Henrique Gomes da frente, e rematando direito para o fundo das redes.