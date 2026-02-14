Foi uma cambalhota que valeu o 4.º lugar no campeonato do galo! O Sp. Braga entrou a ganhar em Barcelos, mas não evitou a remontada do Gil Vicente e a ultrapassagem na classificação. Em Dia de São Valentim, foi outro ‘santo’ que brilhou. A luta pelos lugares europeus está ao rubro!

Santi Garcia vestiu a capa de herói e, depois de assistir Gustavo Varela para o empate, cabeceou para a vitória. Os bracarenses entraram melhor e adiantaram-se no marcador por Ricardo Horta, mas encolheram-se e não seguraram a vantagem. Os de Barcelos voltam a vencer o dérbi do Minho.

César Peixoto foi obrigado a fazer duas alterações em relação ao onze que apostou em Moreira de Cónegos. Cáseres e Touré, lesionados, deram o lugar a Zé Carlos II e Joelson. Do outro lado, Carlos Vicens fez valer a velha máxima de “equipa que ganha não se mexe” e manteve a equipa recebeu e venceu o Rio Ave.

Os primeiros 45 minutos trouxeram bom futebol, emoção, mas escassas oportunidades de golo. Dentro e fora do relvado o espetáculo estava apelativo e até fazia esquecer o muito frio que se fazia sentir em Barcelos. Depois de muito equilíbrio, os bracarenses adiantaram-se no marcador. Joelson perdeu o esférico na fase de construção e a turma arsenalista apanhou a formação barcelense desequilibrada.

Victor Gomez pegou no esférico à direita e cruzou rasteiro para o coração da área onde apareceu Ricardo Horta a rematar de primeira para golo. O galo reagiu de imediato ao golo sofrido e rapidamente pegou no jogo. Ainda assim, a chegada à baliza era rara e só de bola parada é que se aproximava. Em cima do descanso, a exceção que confirmou a regra: bola longa de Luís Esteves a isolar Carlos Eduardo que, à saída de Hornicek, atirou por cima.

A formação gilista reentrou melhor e, por duas vezes ficou perto do golo. César Peixoto deixou no balneário Carlos Eduardo e lançou Gustavo Varela e o avançado ficou perto de marcar. O remate com selo de golo foi parado com uma excelente defesa do guardião bracarense. Pouco depois, foi Murilo a testar Hornicek e o guarda-redes voltou a levar a melhor.

Depois de dar duas bicadas, o galo marcou mesmo. Santi Garcia, com um excelente passe, isolou Gustavo Varela que, de pé esquerdo, rematou para o empate. A formação barcelense estava cheia de gás e, a 15 minutos do fim, fez a viragem. Murilo cruzou da esquerda e Santi Garcia, com uma entrada de rompante, cabeceou para o golo. Vicens apostou tudo no ataque, mas o melhor que conseguiu foi ver Paulo Oliveira, acabado de entrar, cabecear ao lado da baliza de Lucão. O galo virou o resultado e ultrapassou os guerreiros.