Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Sp. Braga:

«Não entrámos bem. O Sp. Braga entrou forte, é uma equipa forte por natureza e recheada de bons jogadores. Nos últimos 20 minutos equilibramos mais o jogo, mas nunca conseguimos pegar no mesmo. Na segunda parte entrámos melhor e na altura em que estávamos a ter algum ascendente, levámos com o golo. Os jogadores continuaram a lutar, a esforçar para ter outro resultado, mas não conseguiram.

[lance do golo do Sp. Braga houve protestos dos jogadores] Não faço comentários ao que o árbitro decide. Tenho muito que me preocupar para que possamos ser melhores. Não estamos a ser suficientes para conseguir melhores resultados. A mim preocupa-me isso, em relação à arbitragem vou continuar a não fazer comentários sobre isso.

[o que está a faltar ao Gil Vicente?] Está a faltar fazer mais golos do que o adversário. A equipa não está à medida daquilo que queríamos. Aspirávamos ter mais pontos, estamos num momento menos bom, e temos de melhorar em quase todos os aspetos. Temos de fazer mais e melhor em todos os momentos de jogo. Os jogadores esforçaram-se, tentaram e lutaram, mas está a faltar golos.

[lenços brancos] Quando não se ganha o treinador está sempre em causa. Temos que aceitar e a mim resta-me trabalhar para tentar ser melhor. Se as coisas estivessem a correr bem estavam à volta dos jogadores e a alavancar a equipa e nós temos de respeitar esse comportamento».