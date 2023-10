Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (3-3) frente ao Sp. Braga:

«Sabíamos que ia ser um jogo bastante competitivo. O Braga respeitou o Gil Vicente e, por isso, hoje dez jogadores que jogaram contra o Real Madrid foram titulares e demonstra a qualidade do Gil Vicente. Penso que nos adaptamos bem às condições climatéricas e creio que estávamos a fazer o 2-0 e ficar em superioridade.

Há coisa que nos custa a compreender em termos emocionais e controlo emocional. Precisamos de ter mais maturidade em termos emocionais e continuar com o mesmo rigor e concentração, estar atentos ao detalhe, ao pormenor. Num ressalto o Braga reduziu. Depois chegou ao empate numa bola parada, mas antes disso podíamos ter feito o 3-1.

O Braga conseguiu chegar ao 3-2 numa bola bombeada para dentro de área. Ainda tivemos a crença e alma de chegar ao empate e ainda tivemos oportunidade para chegar a vitória.

Estamos tristes, queríamos muito ganhar, contra um bom adversário. Temos de crescer como equipa e isto são dores de crescimento, contra uma equipa boa, madura e habituada a jogar contra equipas fortes. Dizemos um bom jogo, mas acho que devíamos ter ganho.

Devido ao número de oportunidades que tivemos, já depois do 2-1 e depois do 3-3, creio que seria uma vitória merecida, num jogo muito competitivo, em que o Braga deu boa réplica.

[o estado do terreno condicionou?] Apesar da intempérie, nós tentamos sair sempre a jogar, mais do que o nosso adversário, que optou por um futebol mais pragmático. Depois, consoante o terreno foi ficando degradado, também optamos por um futebol direto. No futebol não existem paragens técnicas como no futsal e, após o 2-0, tínhamos de continuar com os mesmos níveis de concentração. Creio que os golos, como os sofremos, também não tivemos uma pontinha de sorte. Temos de crescer em termos emocionais.

[exibição de Baturina] A cada semana ele está mais adaptado ao nosso futebol e a compreender aquilo que queremos. Ele tem qualidade, mas tem de ser mais combativo, mais pressionante, mais ligado ao jogo e tem de trabalhar mais para a equipa. Esperemos que continue a melhorar».