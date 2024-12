FIGURA: Andrew (Gil Vicente)

Não foi solicitado tantas vezes como se esperava, mas, quando foi necessário, Andrew mostrou-se seguro e intransponível. O guardião gilista impediu o golo de Gyokeres, na primeira parte, e várias vezes na segunda. Na retina ficam as excelentes defesas aos remates de Harder e de Trincão. A exibição valeu um ponto aos galos.

MOMENTO DO JOGO: Penálti revertido pelo VAR

A um quarto de hora do fim, Debast cai na área e André Narciso assinala de pronto grande penalidade. O árbitro considerou que Rúben Fernandes havia rasteirado o belga. Contudo, alertado pelo VAR, André Narciso foi ver as imagens e reverteu a grande penalidade, mantendo tudo a zero.

OUTROS DESTAQUES

Gyokeres (Sporting): Sempre ele. Foi o único que tentou durante toda a partida chegar à vitória. Na primeira metade teve três oportunidades e na segunda trabalhou mais para a equipa. Só começou a ser acompanhado na criação de jogadas de perigo depois da entrada de Geny Catamo.