FIGURA: Carlos Eduardo (Gil Vicente)

Foi o herói improvável. Carlos Eduardo somava, até a este encontro, apenas 28 minutos. Na ausência do goleador Pablo, o avançado agarrou a oportunidade dada por César Peixoto e não a largou. Na única oportunidade que teve, o avançado não perdoou e colocou os adeptos gilistas em delírio com o empate.

MOMENTO DO JOGO: Vermelho a Gonçalo Inácio

Gonçalo Inácio travou Gustavo Varela em falta quando o avançado gilista se isolava. O árbitro da partida não teve dúvidas e mostrou o cartão vermelho direto ao internacional português, deixando os leões em inferioridade numérica. O central falha o próximo jogo da Taça da Liga diante do Vitória de Guimarães.

OUTROS DESTAQUES

Luís Suárez (Sporting): Mais um golo do avançado leonino, que chega assim ao topo dos melhores marcadores. Luis Suárez não perdoou, ainda no primeiro tempo, quando esteve no cara a cara com Andrew. Ainda assim, na segunda parte teve mais duas oportunidades, mas aí perdeu o duelo com o guardião brasileiro.

Rui Silva (Sporting): Duas defesas dificílimas evitou males maiores para o Sporting. Primeiro, parou por instinto a cabeçada de Tidjany Touré quase em cima da baliza; depois, evitou o golo do isolado Joelson.