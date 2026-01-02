Gil Vicente: Sporting (ONZES): Matheus Reis e Fresneda titulares em Barcelos
Pablo, de malas feitas para o West Ham, é o grande ausente nos galos
Rui Borges promoveu duas alterações no onze do Sporting para o jogo frente ao Gil Vicente, em Barcelos, em comparação com a equipa que goleou o Rio Ave em casa. As mudanças surgem nas alas defensivas, com a entrada de Matheus Reis para o lugar do lesionado Mangas, no corredor esquerdo, e de Fresneda, que rende Vagiannidis no lado direito.
Do lado do Gil Vicente, César Peixoto optou por apenas uma alteração relativamente ao último encontro. A principal novidade é no ataque, com Gustavo Varela a assumir o lugar de Pablo, avançado que está de saída para o West Ham, mantendo-se o resto da estrutura habitual da equipa barcelense.
Assim, o Gil Vicente alinha com Andrew na baliza, Zé Carlos, Espigares, Marvin e Hevertton na defesa, Caseres, Luís Esteves e Santi Garcia no meio-campo, e Murilo, Tidjany e Gustavo Varela no setor ofensivo.
Já o Sporting apresenta-se com Rui Silva entre os postes, Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Matheus Reis na linha defensiva. No meio-campo jogam João Simões e Hjulmand, com Trincão, Ioannidis, Maxi Araújo e Luis Suárez a formarem o ataque.
GIL VICENTE: Andrew, Zé Carlos, Espigares, Marvin, Hevertton, Caseres, Luís Esteves, Santi Garcia, Murilo, Tidjany e Gustavo Varela.
SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, João Simões, Hjulmand, Trincão, Ioannidis, Maxi Araujo e Luis Suárez.