José Pedro Pinto, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Sporting:

«Quero cumprimentar o Sporting pela vitória, mas fizemos um excelente jogo. Tivemos muito bem na primeira parte, com e sem bola, não permitimos nada ao adversário e construímos quatro oportunidades claras de golo.

Na segunda parte entrou o Gyokeres, que dá mais confiança à equipa e o Sporting teve mais bola. Sofremos um golo num ressalto de bola, tivemos um jogador expulso depois de fazer apenas duas faltas, a primeira nem parece falta, e, mesmo assim, com um jogador a menos, fomos capazes de marcar.

Depois surgiu a má notícia do golo ter sido anulado por três centímetros e acaba por decidir a eliminatória. Para mim, desculpem a frontalidade, é manipulável. Pelas imagens há clara sensação de que não há fora de jogo. Basta chegar um pouco à frente ou atrás, o primeiro contacto com a bola é subjetivo e o golo foi anulado. Os três centímetros fizeram a diferença. Acho que a minha equipa, pelo que fez, merecia o prolongamento.

[falta de eficácia definiu a eliminatória?] Claramente. O Sporting é uma grande equipa, tem um grande guarda-redes, e hoje não fomos eficazes nesse capítulo.

[com este jogo ganhou pontos para ficar na equipa?] Estou no Gil Vicente há ano e meio e estou aqui para servir o clube. Se tiver de voltar aos sub19, volto porque estão a realizar uma grande época. Se quiserem que fique nesta equipa, penso que hoje acho que comecei a conquistar os jogadores. Sinto-os bem mais próximos e os jogadores acabaram por demontrar grande atitude e muita união.

[novo sistema tático teve a ver com a forma de jogar do Sporting ] Fomos ao encontro a uma forma de estar da equipa que já teve sucesso no passado. Temos jogadores que já jogaram neste sistema e podem interpretar muito bem. Acaba por ser uma opção bem conseguida. A equipa sente-se confortável a jogar neste esquema».