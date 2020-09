O treinador do Gil Vicente, Rui Almeida, admitiu que a equipa esta disposta a defrontar o Sporting, ainda que limitada pelos 15 casos positivos de covid-19. «Desde sempre, estivemos e estamos disponíveis para ir a jogo, mesmo com as limitações da equipa», disse em entrevista Rádio Renascença.

O técnico de 50 anos criticou, ainda, a atuação das autoridades sanitárias, que por duas vezes decretaram quarentena obrigatória a todo o plantel e staff. «É importante haver regras claras, para que a Liga tenha condições de arrancar de uma forma igual em todos os jogos. É uma questão de definição de regras, sobre quando – e não – um clube tem condições para estar presente num jogo», atirou.

O encontro entre o Gil Vicente e o Sporting, em Alvalade, a contar para a primeira jornada do campeonato, foi adiado devido aos vários casos de infeção pelo novo coronavírus na equipa de Barcelos e, também, nos leões.