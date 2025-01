Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Moreirense:

«A prestação da equipa na Taça tem sido boa e o sinal disso é que continuamos em frente. Foi um jogo difícil. O Moreirense tem-se batido bem ao longo da época, tem feito resultados interessantes. Sabíamos que íamos encontrar um adversário com qualidade ofensiva.

Tivemos dificuldades no início do jogo, mas a partir dos 25 minutos começámos a conseguimos saltar pressões, acabámos bem a primeira e começámos bem a segunda. Depois marcamos golos e acabámos por sofrer um pouco. Faz parte do futebol, não é possível controlar os 90 minutos e quando não se controla, temos de controlar os danos. Conseguimos.

[ambições na Taça] Esta vitória não complica as contas do campeonato, só descomplica. Os objetivos na Taça [de Portugal] são os mesmos do campeonato, ganhar jogo a jogo. O próximo é contra o FC Porto e para a Taça ainda falta muito. Obviamente entrámos para ganhar, como sempre, dentro das nossas capacidades e limitações, iremos montar uma estratégia para complicar a vida ao Sporting e terminar o jogo com uma vitória».