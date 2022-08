O diretor-desportivo do Gil Vicente, Tiago Lenho, foi o porta-voz da comitiva que partiu esta manhã para Riga, na Letónia, onde os barcelenses vão jogar a primeira mão da 3.ª eliminatória da Liga Conferência.

O dirigente barcelense disse esperar que os jogadores e os adeptos possam «desfrutar da primeira participação do clube nas provas da UEFA».

«É um marco histórico na vida do Gil Vicente. Somos ambiciosos e encaramos a eliminatória com ambição de vencer e de a ultrapassar. Temos o objetivo de seguir em frente nesta competição», afirmou Tiago Lenho.

O responsável pelo futebol dos galos reconheceu que «este é um momento novo para quase todos no clube», mas apelou à experiência do treinador Ivo Vieira, que já orientou equipas na Liga Europa, para ultrapassar um adversário que «merece respeito».

«O Riga é de um nível competitivo diferente do nosso, mas com mais experiência neste contexto europeu. Vai ser um jogo muito difícil e competitivo», projetou.

Na comitiva do Gil Vicente que partiu para a Letónia estão o presidente, Francisco Dias da Silva, mas também o autarca de Barcelos, Mário Constantino, assim como o ex-presidente gilista António Fiúsa.

Os barcelenses jogam esta quarta-feira no terreno do Riga, a partir das 18h00, numa partida com arbitragem do norueguês Jakob Kehlet.