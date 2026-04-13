Declarações de César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na flash-interview da Sporttv, após o empate (2-2) frente ao Tondela, em jogo da 29ª jornada da I Liga, disputada esta segunda-feira, 13 de Abril.

[Quão ingrato foi sofrer no último lance?]

Acho que fizemos, principalmente na segunda parte, um jogo fantástico em que apertámos, apertámos, apertámos… Criámos muitas ocasiões, fizemos o golo e, pela terceira vez este ano, aconteceu-nos sofrer. Disse aos meus jogadores que hoje a vitória seria justíssima para nós.

A primeira parte foi mais dividida, mas fomos melhores um pouco. A segunda foi totalmente nossa. A equipa é jovem, mas podíamos ter matado ali na zona lateral e acabava o jogo. Faz parte do crescimento desta equipa e estamos a fazer uma temporada fantástica. Já batemos muitos recordes e seguimos. Frustrados, tristes, mas é o que é: é o futebol.

[Houve um Gil diferente na segunda parte. Ainda antes do intervalo, já estava quase a caminho do balneário. O que era preciso mudar?]

Na primeira parte, apesar de tudo, estivemos melhor do que o Tondela, mas não estávamos como costumamos estar. O Tondela mudou a pressão e os jogadores não estavam a perceber o que estava a acontecer.

Eu vi, li e corrigi o que tinha a corrigir. A equipa deu uma resposta cabal. Estávamos a perder segundas bolas também.

Esta equipa tem estado a fazer história e vai continuar a fazer. Tenho um orgulho enorme no que estamos a fazer. Frustrados hoje, mas amanhã temos de começar a reerguer porque, mais uma vez, o calendário não tem sido favorável para nós. O Vitória jogou dois dias antes.

[Somaram um ponto e não deixaram o Famalicão fugir assim tanto: do mal o menos?]

Sim, somámos um ponto. Faz parte. Tínhamos oportunidade de passar o Famalicão hoje, mas também jogámos fora, eles em casa. Agora, vai ser ao contrário. Acho que vai ser até ao final, com duas boas equipas e dois bons trabalhos.

Esta equipa já venceu: o nosso objetivo principal era a manutenção e já conseguimos. Eu tinha colocado um objetivo que era os 45 pontos e já alcançámos… O que vier agora, é sempre a somar. Já que estamos perto, é claro que queremos a Europa.