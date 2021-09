Fran Navarro está surpreendido por ser o atual melhor marcador da liga portuguesa depois de ter marcado quatro golos em quatro jogos pelo Gil Vicente. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o avançado de 23 anos formado no Valencia explica ainda a origem da alcunha «El toro» e a relação especial que mantém com o portista Toni Martinez e com o sportinguista Pedro Gonçalves..

O jornal começa por destacar a liga portuguesa como um «viveiro» de avançados espanhóis, dando os exemplos de Toni Martinez (Famalicão/FC Porto), Mario Gonzalez (Tondela/Sp. Braga), Abel Ruiz (Sp. Braga) e, agora, de Fran Navarro em Barcelos.

«Os avançados que vêm de Espanha têm estado bem e espero seguir o caminho deles. A liga portuguesa é uma montra para qualquer avançado. O nível é muito alto e tens de estar preparado fisicamente para isso. É tudo muito equilibrado», começar por destacar o jovem de 23 anos que, no último verão, deixou o Mestalla para ir jogar para Barcelos.

Uma opção que o jogador considera ter sido a melhor para a sua carreira. «Estive desde os dez anos no Valencia. É a minha cidade, o meu clube…mas Portugal é um bom local para crescer e foi um bom passo», destacou.

A verdade é que Fran Navarro entrou em grande na liga portuguesa, com quatro golos nas primeiras quatro jornadas. «Não imaginava começar assim. No primeiro jogo, frente ao Boavista, marquei dois golos. Nem queria acreditar. Estive toda a noite sem dormir. É uma coisa que não contava. No último jogo, frente ao Vizela, marquei outros dois…mas empatámos (2-2). Até agora, está a correr bem», prosseguiu o jovem internacional espanhol.

Quatro golos que destacam Fran Navarro na lista dos melhores marcadores da Liga à frente de jogadores como Toni Martinez (FC Porto) ou Pedro Gonçalves (Sporting), dois jogadores com quem Navarro chegou a cruzar-se na formação do Valencia. «Quando fiz o bis no primeiro jogo falei com os dois. Estivemos juntos nos juvenis. Com o Toni joguei muito e chegámos a partilhar o ataque antes de ele sair para o West Ham. Logo a seguir foi para o Famalicão e depois para o FC Porto. Também cheguei a treinar com o Pote que agora deu um salto enorme. Temos uma grande relação entre os três», revelou.

O Gil Vicente conta agora com «El Toro», uma alcunha que Fran Navarro trouxe da formação. «Chamam-me assim desde que treinava com o Curro Torres (antigo jogador do Valencia). Dizia-me que era pela minha forma de jogar, de chocar…metia a cabeça onde os outros não metiam o pé e os adeptos do Valencia também me começaram a chamar assi», destacou.

O avançado apontou ainda ao jornal espanhol que Diego Costa e Samuel Eto’o são as sus principais referências no ataque. «Sou um avançado trabalhador, com potência, que luta e que gosta de desmarcar-se nos espaços e atacar o primeiro poste», referiu.

Quanto ao Gil Vicente e às suas expetativas. «É um clube muito profissional, humilde e familiar e desde o primeiro dia transmitiu-me muita confiança. O objetivo é a permanência. Não ponho nenhuma fasquia para os golos. Os avançados do FC Porto, Benfica e Sporting têm mais opções para marcar, mas quem sabe?», disse ainda.