Cauê dos Santos e Jordi Mboula vão reforçar o ataque do Gil Vicente, segundo apurou o Maisfutebol.

Cauê [na foto do artigo], ponta de lança brasileiro de 21 anos, chega a Barcelos por empréstimo do grupo City, fez a formação no Corinthians e depois de duas épocas ao serviço dos belgas do Lommel esteve na última época cedido ao Benfica B, onde apontou sete golos na II Liga.

Por sua vez, Mboula representou na última temporada o Racing Santander e o Hellas Verona e agora está de regresso a Portugal. O extremo de 25 anos de passaporte espanhol já trabalhou com o técnico Bruno Pinheiro em 2021/22, quando esteve ao serviço do Estoril por empréstimo do Maiorca.